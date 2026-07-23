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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bawa Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Segera Dapat 'Hadiah' Istimewa

Kamis, 23 Juli 2026 – 06:39 WIB
Bawa Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Segera Dapat 'Hadiah' Istimewa - JPNN.COM
Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente memamerkan trofi Piala Dunia 2026. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Luis de la Fuente belum mengucapkan sepatah kata pun soal masa depannya setelah mengantar Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026.

Namun, di balik layar, Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) disebut mulai menyusun rencana jangka panjang.

RFEF Ingin Beri Hadiah Kontrak Jangka Panjang

RFEF kabarnya ingin mempertahankan sang entrenador hingga Piala Dunia 2030.

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Salah satu prioritas utama federasi ialah memastikan Luis de la Fuente tetap memimpin proyek tersebut.

Pelatih tertua yang meraih trofi Piala Dunia itu dinilai sebagai sosok paling tepat untuk mengawal regenerasi sekaligus menjaga identitas permainan Tim Matador.

RFEF sedang mempersiapkan pembicaraan mengenai kontrak baru bagi De la Fuente. Masa kerja pelatih asal Spanyol itu saat ini masih berlaku hingga 2028.

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Federasi ingin memberikan kepastian lebih awal agar arah pembangunan tim tidak berubah menjelang Piala Dunia 2030, ketika Spanyol akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Portugal dan Maroko.

Kesuksesan De la Fuente Jadi Modal Terbesar

Kepercayaan penuh kepada De la Fuente tidak muncul begitu saja. Dalam beberapa tahun terakhir, dia berhasil mengangkat kembali pamor sepak bola Spanyol melalui pembentukan generasi baru yang berujung pada keberhasilan menjuarai Euro 2024 dan Piala Dunia 2026.

Luis de la Fuente belum mengucapkan sepatah kata pun soal masa depannya setelah mengantar Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026.

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TAGS   Luis de La Fuente  Spanyol  Piala Dunia 2026  Timnas Spanyol  RFEF 
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