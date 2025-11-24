Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bawa Visi Kenalkan Budaya Tanah Air Mendunia, Atta Ul Karim Luncurkan Program 'Negeri Kami'

Senin, 24 November 2025 – 10:00 WIB
Bawa Visi Kenalkan Budaya Tanah Air Mendunia, Atta Ul Karim Luncurkan Program 'Negeri Kami' - JPNN.COM
Peluncuran program Negeri Kami di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - International Creatives Exchange (ICE) mengumumkan peluncuran program bertajuk "Negeri Kami".

Inisiator International Creatives Exchange (ICE), Atta Ul Karim mengungkapkan program tersebut digagas dengan tujuan utama memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada khalayak luas di penjuru dunia.

Atta menjelaskan program ini semula hadir untuk memfasilitasi rekan-rekannya di penjuru dunia yang memiliki keterbatasan informasi mengenal Indonesia.

Baca Juga:

“Kebanyakan dari mereka sudah mengenal Indonesia, tetapi hanya sedikit informasi yang mereka ketahui. Seperti Bali dan budayanya yang kental dengan agama Hindu dan Jakarta dengan budaya betawinya,” kata Atta di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Keterbatasan informasi tersebut membuat Atta menyadari betapa minimnya pemahaman global mengenai keragaman Indonesia.

Atas dasar kesenjangan informasi ini, Atta merasa perlu adanya wadah atau program yang terstruktur untuk mempermudah penyampaian informasi budaya Indonesia ke kancah internasional.

Baca Juga:

“Mereka tidak akan menyangka Budaya Indonesia sangatlah kaya, lebih dari yang mereka akan bayangkan bahwa di setiap pulau besar saja sudah ada perbedaan yang mencolok, belum lagi di setiap provinsi ada khas daerahnya masing-masing,” tuturnya.

Atta menjelaskan kunci utama dalam program ini yakni kehadiran portal digital yang akan berfungsi sebagai sarana utama pengiriman informasi mengenai kekayaan budaya Nusantara.

International Creatives Exchange (ICE) mengumumkan peluncuran program bertajuk 'Negeri Kami'. Atta Ul Karim ungkap tujuannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Atta Ul Karim  ICE  Budaya  International Creatives Exchange  Fadli Zon  warisan budaya 
BERITA ATTA UL KARIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp