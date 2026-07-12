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JPNN.com - Dahlan Iskan

Bawah Bantal

Oleh Dahlan Iskan

Minggu, 12 Juli 2026 – 07:42 WIB
Bawah Bantal - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Ternyata ada jam yang lebih mahal dari jam merek Richard Mille: Jampidsus.

Anda sudah tahu harganya. Anda juga sudah tahu itulah guyonan warganet atas pengunduran diri jaksa agung muda tindak pidana khusus Sabtu kemarin: Febrie Ardiansyah.

Beberapa jam sebelum mundur, Febrie masih mencoba bertahan. Ia masih berani melakukan konferensi pers dua arah: bertahan sekaligus melawan.

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Ia mencoba memainkan opini: penggerebekan kafe dan rumahnya oleh polisi itu sebagai serangan balik atas pengungkapan korupsi di proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung.

Febrie ingin mengesankan bahwa Polri sedang melawan Kejagung. Febrie juga ingin mengesankan Kejagung tidak takut.

Pengungkapan korupsi MBG akan diteruskan. Calon tersangkanya bahkan naik dari 41 ke 47.

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Febrie juga menggunakan strategi mencantolkan diri ke cantolan yang lebih tinggi: presiden. Semua yang ia lakukan itu demi menyukseskan program utama Presiden Prabowo.

Soal ditemukannya uang Rp 60 miliar di kafe de'Clan dan Rp 476 miliar di rumahnya di Sentul, ia mencoba pakai strategi bertahan.

Ternyata ada jam yang lebih mahal dari jam merek Richard Mille: Jampidsus. Itulah guyonan warganet soal pengunduran diri Febrie Adriansyah.

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TAGS   Dahlan Iskan  Bawah Bantal  Jampidsus  Febrie Adriansyah  Polri  korupsi  Prabowo  Disway  Disway hari ini 
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