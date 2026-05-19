Bayan Group dan doctorSHARE Resmikan Program Stunting Gemilang di Manggarai Timur

jpnn.com, MANGGARAI TIMUR - Bayan Group melalui Bayan Peduli bersama doctorSHARE resmi melaksanakan Kick Off Program Stunting Gemilang (Gerakan Cegah Stunting Demi Generasi Cemerlang) di Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Program ini dilaksanakan melalui sinergi bersama pemerintah daerah setempat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam mendukung upaya nasional percepatan penurunan stunting melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Pelaksanaan program di Manggarai Timur difokuskan di Puskesmas Borong dan Puskesmas Peot, dengan sasaran utama ibu hamil dan balita yang didukung oleh Pemda Manggarai Timur.

Berdasarkan data yang dipaparkan, prevalensi stunting di Kabupaten Manggarai Timur masih berada pada angka 38,8 persen, sehingga diperlukan langkah yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan.

“Melalui kolaborasi bersama Bayan Peduli, kami berharap Program Gerakan Cegah Stunting Demi Generasi Cemerlang dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesehatan ibu dan anak di Manggarai Timur. Bersama, kita mendorong perubahan perilaku kesehatan yang berkelanjutan demi mewujudkan generasi yang lebih sehat, kuat, dan cemerlang menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Managing Director doctorSHARE Tutuk Utomo Nuradhy.

Program ini dirancang dengan pendekatan menyeluruh di berbagai tingkat layanan. Pada tingkat keluarga, kegiatan meliputi skrining Kekurangan Energi Kronis (KEK) bagi ibu hamil, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) biskuit ibu hamil, layanan mobile USG, distribusi tablet tambah darah dan vitamin kehamilan, kelas ibu hamil, pelatihan bidan dan kader Posyandu, distribusi maternity kits, serta penguatan fasilitas Posyandu.

Pada aspek peningkatan gizi anak, program mencakup pemberian tambahan protein seperti telur, pemberian makanan tambahan bagi balita, pelatihan Posyandu dalam penyediaan MP-ASI berbahan lokal, distribusi perlengkapan bayi baru lahir, penguatan pemantauan pertumbuhan anak, serta monitoring melalui dashboard Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Selain itu, program juga menghadirkan layanan skrining dan pengobatan penyakit infeksi, layanan rujukan pasien, Paket Antenatal Care (ANC) untuk Posyandu berupa gymball dan yoga mat, serta dukungan layanan medis lintas fasilitas termasuk RS Kapal untuk skrining kesehatan, layanan KB, layanan spesialistik, dan sistem rujukan lainnya.