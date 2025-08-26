Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bayar QRIS ShopeePay, Nikmati Kopi, Donat & Mie Ayam Serba Rp 1.000 di Merchant Pilihan!

Selasa, 26 Agustus 2025 – 08:00 WIB
Bayar QRIS ShopeePay, Nikmati Kopi, Donat & Mie Ayam Serba Rp 1.000 di Merchant Pilihan! - JPNN.COM
Promo Bayar QRIS Serba Seribu dari ShopeePay kini hadir di berbagai merchant QRIS ShopeePay. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Promo Bayar QRIS Serba Seribu dari ShopeePay kini hadir di berbagai merchant QRIS ShopeePay.

Jajan di merchant favorit kamu hanya dengan Rp 1.000, kini bisa banget mulai 16 Agustus sampai 14 September 2025,

Cukup scan QRIS ShopeePay saat melakukan pembayaran, kamu bisa menikmati menu pilihan hanya Rp 1.000.

Baca Juga:

Enggak cuma itu, ada juga produk pilihan seharga Rp9.000 yang nggak kalah menarik.

Selama periode promo ShopeePay, pengguna cukup datang ke merchant QRIS ShopeePay, memilih produk yang termasuk promo, lalu scan QRIS ShopeePay melalui aplikasi ShopeePay. Harga akan otomatis terpotong jadi Rp1.000 atau Rp9.000, tanpa kode voucher dan tanpa ribet.

Promo ini berlaku di berbagai merchant QRIS ShopeePay populer seperti Alfamart, D’Crepes, HokBen, Indomaret, Mie Gacoan, Mister Donut, Point Coffee, Solaria, Yoshinoya, dan banyak lainnya.

Baca Juga:

Bayar QRIS ShopeePay, Nikmati Kopi, Donat &amp; Mie Ayam Serba Rp 1.000 di Merchant Pilihan!

Cara Bayar Pakai QRIS ShopeePay

Promo Bayar QRIS Serba Seribu dari ShopeePay kini hadir di berbagai merchant QRIS ShopeePay.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   promo  QRIS  hemat  jajan 
BERITA PROMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp