Bayar QRIS ShopeePay, Nikmati Kopi, Donat & Mie Ayam Serba Rp 1.000 di Merchant Pilihan!

Selasa, 26 Agustus 2025 – 08:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Promo Bayar QRIS Serba Seribu dari ShopeePay kini hadir di berbagai merchant QRIS ShopeePay.

Jajan di merchant favorit kamu hanya dengan Rp 1.000, kini bisa banget mulai 16 Agustus sampai 14 September 2025,

Cukup scan QRIS ShopeePay saat melakukan pembayaran, kamu bisa menikmati menu pilihan hanya Rp 1.000.

Enggak cuma itu, ada juga produk pilihan seharga Rp9.000 yang nggak kalah menarik.

Selama periode promo ShopeePay, pengguna cukup datang ke merchant QRIS ShopeePay, memilih produk yang termasuk promo, lalu scan QRIS ShopeePay melalui aplikasi ShopeePay. Harga akan otomatis terpotong jadi Rp1.000 atau Rp9.000, tanpa kode voucher dan tanpa ribet.

Promo ini berlaku di berbagai merchant QRIS ShopeePay populer seperti Alfamart, D’Crepes, HokBen, Indomaret, Mie Gacoan, Mister Donut, Point Coffee, Solaria, Yoshinoya, dan banyak lainnya.

Cara Bayar Pakai QRIS ShopeePay