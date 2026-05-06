Bayern Munchen vs PSG Siap Ledakkan Allianz Arena

Rabu, 06 Mei 2026 – 18:50 WIB

jpnn.com - Laga panas akan tersaji saat Bayern Munchen menjamu Paris Saint-Germain (PSG) pada leg kedua semifinal Liga Champions 2025/26.

Partai Munchen vs PSG akan digelar di Allianz Arena, Kamis (7/5/2026) dini hari WIB.

Laga ini diprediksi kembali menghadirkan tontonan berkelas dengan intensitas tinggi.

Pertemuan pertama pekan lalu masih membekas di ingatan. Bentrokan kedua tim menghasilkan total sembilan gol.

PSG berhasil menang dengan skor 5-4 atas raksasa Jerman tersebut.

Publik pun dibuat terpukau oleh jual beli serangan tanpa henti dari dua klub elite Eropa itu.

Dengan gambaran leg pertama yang begitu terbuka, peluang terciptanya laga serupa di pertemuan kedua masih sangat besar.

PSG dan Munchen tampaknya tidak menunjukkan sinyal akan mengubah strategi permainan.