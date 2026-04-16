Bayern Munchen vs Real Madrid 4-3: Arbeloa Salahkan Kartu Merah Camavinga?

Kamis, 16 April 2026 – 08:27 WIB

jpnn.com - Real Madrid gagal melangkah ke semifinal Liga Champions setelah menelan kekalahan dari Bayern Munchen di babak perempat final.

Pada leg kedua yang digelar di Allianz Arena, Kamis (16/4/2026) dini hari WIB, El Real tumbang dengan skor 3-4.

Hasil ini membuat Bayern Munchen unggul agregat 6-4 atas Madrid, setelah pada leg pertama menang 2-1.

Madrid sebenarnya sempat berada di atas angin. Mereka mampu unggul 3-2 di babak pertama, sekaligus menyamakan agregat menjadi 4-4.

Namun, situasi berubah drastis pada menit akhir pertandingan.

Eduardo Camavinga yang masuk sebagai pemain pengganti harus meninggalkan lapangan lebih cepat seusai menerima kartu merah pada menit ke-86.

Bermain dengan 10 orang membuat Madrid kehilangan kendali permainan.

Munchen langsung memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan mencetak dua gol melalui Luis Diaz dan Michael Olise, memastikan kemenangan 4-3.