Bayern Munchen vs Real Madrid: Dejavu Pahit Kylian Mbappe

Kamis, 16 April 2026 – 07:48 WIB

jpnn.com - Harapan bintang Real Madrid Kylian Mbappe untuk mengangkat trofi Liga Champions musim ini kembali kandas.

Langkah klub ibu kota Spanyol itu terhenti di babak perempat final setelah kalah dramatis dari Bayern Munchen.

Kegagalan ini membuat Mbappe harus kembali menunda ambisinya mengangkat trofi si kuping besar pertama dalam kariernya.

Musim ini pun berakhir dengan kekecewaan, sama seperti yang ida alami pada edisi sebelumnya.

Catatan tersebut juga mengulang hasil musim lalu, ketika Real Madrid harus tersingkir di fase yang sama seusai kalah melawan Arsenal.

Bertanding di Allianz Arena pada leg kedua, Kamis (16/4/2026) dini hari WIB, Madrid datang dengan misi membalikkan keadaan seusai tertinggal agregat 1-2.

Upaya tersebut sempat berbuah hasil. Madrid bahkan menutup babak pertama dengan keunggulan 3-2 atas Munchen.

Gol Mbappe yang lahir menjelang turun minum memberi harapan besar bagi Los Blancos untuk memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.