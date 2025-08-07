Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Bayi Perempuan Baru Lahir Ditemukan di Pinggir Ruko, Diduga Dibuang Orang Tuanya

Kamis, 07 Agustus 2025 – 20:42 WIB
Kapolsek Limapuluh Kompol Viola Anggraeni membawa bayi malang ke rumah sakit. Foto: source for jpnn

jpnn.com, PEKANBARU - Warga Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, digegerkan dengan penemuan bayi perempuan yang diduga baru dilahirkan dan ditelantarkan di pinggir ruko Jalan Tanjung Datuk.

Bayi malang itu ditemukan masih dalam keadaan hidup oleh warga pada Kamis 7 Agustus 2025 pagi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Polsek Limapuluh, bayi diperkirakan berusia sekitar satu hari saat ditemukan.

Kapolsek Limapuluh Kompol Viola Dwi Anggraeni mengatakan begitu mendapat laporan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan dari warga.

“Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi telantar. Kami langsung menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan evakuasi,” ujar Kompol Viola.

Setelah diamankan, bayi langsung dibawa oleh personel Polsek Limapuluh ke RS Bhayangkara Pekanbaru untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Kompol Viola juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memeriksa dua orang saksi, yakni Khaidir Rauf, 65, seorang sopir, dan Delvi Erawati, 41, seorang wiraswasta, yang pertama kali mengetahui keberadaan bayi tersebut.

“Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait siapa pelaku yang meninggalkan bayi ini. Dugaan sementara, bayi ini sengaja ditelantarkan, kemungkinan hasil dari hubungan di luar nikah,” lanjut Kompol Viola.

