JPNN.com - Entertainment - Musik

Bayu Randu Terlibat, Black Langues Perkenalkan Lagu Happy

Senin, 01 Juni 2026 – 13:53 WIB
Band asal Yogyakarta, Black Langues bersama Bayu Randu. Foto: Dok. Black Langues/musicblast

jpnn.com, YOGYAKARTA - Band pendatang baru asal Yogyakarta, Black Langues, resmi memperkenalkan diri ke industri musik lewat single debut berjudul Happy.

Dibentuk pada Agustus 2025 oleh Aaron, Black Langues hadir bukan hanya sebagai proyek musik biasa, tetapi juga sebagai ruang eksplorasi suara sekaligus medium untuk menyuarakan isu-isu yang relevan dengan kehidupan.

Nama Black Langues sendiri memiliki makna filosofis. Kata 'Langue' diambil dari konsep linguistik yang berarti kemampuan manusia untuk berbahasa dalam sistem yang abstrak, bukan sekadar berbicara.

Filosofi tersebut menjadi fondasi band dalam membangun identitas musikal yang bebas, eksploratif, dan sulit dikategorikan dalam genre tertentu.

Black Langues digawangi oleh Aaron sebagai gitaris, vokalis, komposer sekaligus lyricist. Aaron yang merupakan anak dengan disleksia, diskalkuli, dan disgrafia menemukan jalannya melalui musik berkat dukungan keluarga dan lingkungan yang mendukung perkembangan bakatnya.

Dia membentuk Black Langues bersama adiknya, Austin pada drum dan Haidar pada bass.

Single perdana Black Langues, Happy dipilih sebagai lagu perkenalan karena memiliki struktur musikal yang mudah diterima pendengar. Di balik nuansa tersebut, lagu itu membawa pesan mendalam mengenai kehidupan dan kesehatan mental generasi muda.

Dalam proses kreatif, lagu Happy berawal dari riff gitar sederhana yang direkam Aaron agar tidak hilang begitu saja. Dari sana, instrumen lain, lirik, hingga vokal berkembang secara organik.

