Bayu Setiawan Tegaskan Lokasi Kantor PT Diamond Citra Propertindo Tbk Telah Terdaftar Resmi

jpnn.com, JAKARTA - PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang beredar di sejumlah media pada 17 November 2025.

Perseroan menegaskan informasi mengenai lokasi kantor yang disebut berada di warung kelontong tidak benar dan tidak sesuai fakta.

Direktur PT Diamond Citra Propertindo Tbk Bayu Setiawan menyampaikan Dave Apartment, yang menjadi sorotan pemberitaan merupakan salah satu properti yang dikembangkan oleh Perseroan dan telah difungsikan sebagai lokasi resmi kantor operasional.

Kantor perusahaan berada di area komersial lantai GF yang juga dibangun dan dikelola langsung oleh DADA.

“Tidak benar bahwa kantor kami berada di warung kelontong. Dave Apartment beserta area komersialnya merupakan proyek pengembangan kami sendiri dan menjadi lokasi resmi kantor perusahaan,” tegas Bayu Setiawan.

Lokasi Kantor Sesuai Data Bursa Efek Indonesia

Baca Juga: Kantor Disbudparpora Ponorogo Digeledah KPK

Bayu menjelaskan Perseroan berkantor di alamat berikut, yang juga tercatat dalam data Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni berada di Jalan Palakali, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, menyatu dengan Dave Apartemen, yaitu PT DADA berkantor di gedung yang dibangun di atas project-nya di GROUND FLOUR commercial area yang terdapat ATM BCA, BNI indomaret, Point, janji jiwa dan resto what's up.

"Alamat tersebut telah lama digunakan dalam seluruh kegiatan operasional dan administrasi resmi perusahaan," tegas Bayu