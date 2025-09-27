Bazar Buku Terbesar di Palembang Berakhir Senin Depan, Yuk Datang, Banyak Hadiah Menarik Menanti

jpnn.com, PALEMBANG - Pameran buku bernama Big Bad Wolf (BBW) Books Palembang 2025 resmi memasuki pekan terakhir.

Lebih dari ribuan judul buku dengan diskon hingga 90 persen menanti untuk diborong, plus segudang hadiah menarik mulai dari voucher belanja, merchandise eksklusif, emas batangan dan iPhone16 menanti Anda.

"BBW Palembang bukan sekadar book sale, tetapi juga gerakan literasi yang dihadirkan untuk menghidupkan semangat membaca di Sumatera Selatan, masyarakat bisa berbelanja buku sambil berlibur di Palembang," ungkap Direktur BBW Indonesia Marthius Wandi Budianto, Sabtu (27/9/2025).

Kata Marthius, di BBW, pengunjung dapat menemukan lebih dari satu juta buku, mulai dari pictures book, board book, novel fiksi, hingga bacaan yang tengah digandrungi, yakni young adult.

"Di BBW juga punya koleksi buku berbahasa Indonesia maupun Inggris juga tersedia lengkap untuk anak-anak, remaja, hingga dewasa," kata Marthius.

Bagi Anda pemegang kartu BCA, ada promo menarik, yakni berupa tambahan diskon 5 persen, serta bonus kopi gratis bagi yang berbelanja minimal Rp 500.000 khusus di rak UNBELIEVABLE Titles dan CLEARANCE, pengunjung bisa berburu buku istimewa dengan harga super hemat tanpa batasan jumlah.

Bazar buku raksasa ini akan berlangsung sampai Senin 28 September 2035 dari pukul 09.00 - 22.00 WIB di Main Dining Hall Jakabaring Sport City, jangan khawatir, tiket masuk gratis.

Yok masih ada waktu, jangan lewatkan kesempatan emas, temukan bukumu.