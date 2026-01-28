Baznas Bangun Meunasah Darurat di Pidie Jaya Pascabanjir

jpnn.com, ACEH - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membangun kembali meunasah yang rusak akibat banjir dan longsor di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Langkah ini dilakukan untuk memulihkan aktivitas ibadah dan sosial masyarakat yang terdampak bencana.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan pembangunan meunasah darurat bertujuan memastikan warga tetap memiliki ruang ibadah dan kegiatan keagamaan di tengah proses pemulihan pascabencana.

“Meunasah memiliki peran penting bagi masyarakat Aceh. Karena itu, kami berupaya menghadirkan kembali fungsinya melalui pembangunan meunasah darurat,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (28/1).

Dia menjelaskan, pembangunan tersebut merupakan bagian dari respons cepat Baznas dalam membantu masyarakat, tidak hanya dari sisi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan spiritual dan sosial.

Menurut Saidah, pembangunan meunasah dilakukan bekerja sama dengan Baznas daerah serta melibatkan masyarakat setempat agar prosesnya berjalan cepat dan sesuai kebutuhan warga.

Dia menambahkan, keterlibatan warga juga bertujuan menumbuhkan rasa memiliki serta memperkuat semangat gotong royong dalam proses pemulihan pascabencana.

Baznas, lanjut Saidah, akan terus memantau perkembangan kondisi masyarakat terdampak serta menyiapkan program lanjutan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut.