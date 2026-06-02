Baznas Bergerak Cepat Tangani Dampak Kebakaran di Pasar Jiung Kemayoran

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak kebakaran di kawasan Jalan Haji Ung atau Pasar Jiung, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sejak kejadian terjadi, Baznas langsung mengerahkan sejumlah unit layanan, mulai dari Baznas Tanggap Bencana (BTB), Rumah Sehat Baznas (RSB), tim kemanusiaan, hingga dapur umum untuk membantu penanganan darurat di lokasi.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Idy Muzayyad, mengatakan bantuan diberikan untuk meringankan beban warga yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah tersebut.

Menurut Idy, tim yang diterjunkan bertugas membantu proses evakuasi, melakukan asesmen kebutuhan korban, serta memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau warga terdampak secara cepat.

“Telah terjadi kebakaran besar, kami (Baznas) langsung kirimkan tim untuk segera membantu masyarakat terdampak. Kami juga sangat berduka, karena salah satu korbannya Mbak Risma yang merupakan barista ZCoffee binaan Baznas,” ujar Idy dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Selain bantuan evakuasi, Baznas juga membuka layanan kesehatan melalui Rumah Sehat Baznas untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan kepada warga yang membutuhkan.

Layanan tersebut difokuskan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, kelelahan, maupun dampak lain dari kebakaran.

Di sisi lain, dapur umum Baznas turut menyiapkan makanan siap saji guna memenuhi kebutuhan konsumsi para pengungsi selama masa tanggap darurat berlangsung.