Baznas Bersama Menag Turun Langsung Pulihkan Madrasah Pascabanjir

jpnn.com, PIDIE JAYA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyalurkan bantuan prasarana pendidikan bagi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Pidie Jaya, Aceh, yang terdampak banjir bandang.

Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan layanan pendidikan pascabencana.

Bantuan yang diberikan meliputi alat tulis sekolah, sarung, serta perlengkapan pendukung kegiatan belajar mengajar bagi siswa dan guru.

Ketua BAZNAS Noor Achmad menyampaikan, pemulihan sektor pendidikan menjadi prioritas bersama, terutama di wilayah yang terdampak cukup berat.

Menurutnya, keberlangsungan proses belajar mengajar harus tetap dijaga meski dalam kondisi pascabencana.

“Kami bersama Kementerian Agama hadir untuk memastikan layanan pendidikan di madrasah dapat kembali berjalan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu pemulihan sekolah agar aktivitas pembelajaran bisa berlangsung kembali,” ujar Noor Achmad.

Dia menegaskan, bantuan tersebut merupakan amanah masyarakat yang dihimpun melalui zakat, infak, dan sedekah.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan kehidupan sosial masyarakat, termasuk sektor pendidikan, di daerah terdampak bencana.