Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Baznas Bersama Menag Turun Langsung Pulihkan Madrasah Pascabanjir

Senin, 22 Desember 2025 – 04:34 WIB
Baznas Bersama Menag Turun Langsung Pulihkan Madrasah Pascabanjir - JPNN.COM
Baznas Bersama Menag Turun Langsung Pulihkan Madrasah Pascabanjir. Foto: Baznas

jpnn.com, PIDIE JAYA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyalurkan bantuan prasarana pendidikan bagi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Pidie Jaya, Aceh, yang terdampak banjir bandang.

Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan layanan pendidikan pascabencana.

Bantuan yang diberikan meliputi alat tulis sekolah, sarung, serta perlengkapan pendukung kegiatan belajar mengajar bagi siswa dan guru.

Baca Juga:

Ketua BAZNAS Noor Achmad menyampaikan, pemulihan sektor pendidikan menjadi prioritas bersama, terutama di wilayah yang terdampak cukup berat.

Menurutnya, keberlangsungan proses belajar mengajar harus tetap dijaga meski dalam kondisi pascabencana.

“Kami bersama Kementerian Agama hadir untuk memastikan layanan pendidikan di madrasah dapat kembali berjalan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu pemulihan sekolah agar aktivitas pembelajaran bisa berlangsung kembali,” ujar Noor Achmad.

Baca Juga:

Dia menegaskan, bantuan tersebut merupakan amanah masyarakat yang dihimpun melalui zakat, infak, dan sedekah.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan kehidupan sosial masyarakat, termasuk sektor pendidikan, di daerah terdampak bencana.

Baznas bersama Menteri Agama menyalurkan bantuan pendidikan untuk memulihkan MIN 5 Pidie Jaya pascabanjir bandang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Baznas  Menag  Kemenag  Madrasah 
BERITA BAZNAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp