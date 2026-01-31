Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BAZNAS Borong 7 Penghargaan di Indonesia Fundraising Award 2026

Sabtu, 31 Januari 2026 – 04:42 WIB
BAZNAS Borong 7 Penghargaan di Indonesia Fundraising Award 2026 - JPNN.COM
BAZNAS Borong 7 Penghargaan di Indonesia Fundraising Award 2026. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meraih tujuh penghargaan dalam ajang Indonesia Fundraising Award (IFA) 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja BAZNAS dalam pengelolaan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan berkelanjutan.

Dalam ajang tersebut, BAZNAS meraih sejumlah kategori, di antaranya Fundraising Relationship Management Terbaik, Lembaga Pendukung Gerakan Fundraising, Event Fundraising Terbaik, Kampanye Fundraising Terbaik.

Kemudian, Fundraiser Terbaik Fahrudin, Fundraiser Profesional H. Rulli Kurniawan, serta Lembaga Fundraising Terbaik atau Grand Award.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pengumpulan, H. Rizaludin Kurniawan menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

Rizaludin menilai, penghargaan tersebut menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap kiprah BAZNAS dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan publik kepada BAZNAS dan menjadi motivasi kami untuk terus menjaga amanah sebagai lembaga yang kredibel dan terpercaya,” kata dia, dalam keterangannya, Jumat (30/1).

Dia juga menegaskan bahwa BAZNAS tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pada transparansi dan dampak penyalurannya.

BAZNAS meraih tujuh penghargaan dalam ajang Indonesia Fundraising Award 2026 atas kinerja pengelolaan ZIS.

