Baznas Distribusikan Hidangan Ramadan untuk Penyintas Bencana di Aceh dan Sumut

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyalurkan 4.050 porsi hidangan siap saji bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara melalui program Hidangan Berkah Ramadan.

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu para penyintas bencana agar tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan layak di tengah kondisi darurat yang mereka hadapi.

Sekretaris Utama Baznas RI Subhan Cholid mengatakan distribusi bantuan pangan siap saji difokuskan pada wilayah yang mengalami dampak bencana cukup berat serta kawasan hunian tetap (huntap).

"Melalui Hidangan Berkah Ramadan ini, Baznas berupaya menghadirkan kehangatan dan gizi yang cukup bagi mereka untuk berbuka maupun sahur,” ujar Subhan dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Dia menjelaskan penyaluran bantuan di Provinsi Aceh mencakup tiga wilayah terdampak, yakni Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Timur, dan Aceh Utara.

Sementara di Sumatra Utara, bantuan dipusatkan di hunian tetap Baznas yang berada di Desa Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurut Subhan, lokasi tersebut menjadi prioritas penyaluran karena menampung banyak warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

“Total hingga hari ini sudah mencapai 4.050 porsi yang tersalurkan di dua provinsi tersebut. Penyaluran di Huntap Aek Latong menjadi prioritas kami karena wilayah tersebut menampung banyak warga yang kehilangan tempat tinggal,” katanya.