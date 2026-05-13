BAZNAS DKI Jakarta Luncurkan Program Kurban Berkah 2026 dengan Penyaluran Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - BAZNAS Provinsi DKI Jakarta resmi memperkenalkan program Kurban Berkah BAZNAS 2026, melalui kegiatan Public Expose bersama rekan-rekan media.

Program hadir dengan pendekatan yang lebih terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial dan ketahanan pangan rendah.

Pimpinan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta menyampaikan apresiasi kepada seluruh media yang hadir serta menegaskan bahwa kurban bukan sekadar ritual tahunan, tetapi juga bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

Ketua BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta Ahmad H. Abu Bakar mengatakan penyaluran kurban dilakukan berbasis DTSEN (Data Terpadu Sasaran Ekonomi Nasional), untuk memastikan validasi kemiskinan ekstrem secara lebih presisi.

“Fokus distribusi diarahkan pada 20 titik RW Kumuh Miskin (KUMIS) prioritas yang tersebar di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta, guna memastikan daging kurban menjangkau masyarakat dengan konsentrasi mustahik tertinggi,” ucap Ahmad di Jakarta Selatan, pada Rabu (13/5).

Sebagai bagian dari pemerataan distribusi, BAZNAS DKI Jakarta juga menginisiasi program “Qurban Fest” di Kampung Tanpa Matahari, wilayah urban dengan tingkat kerentanan tinggi yang selama ini kerap luput dari distribusi kurban konvensional.

Baca Juga: 15 Keluarga Korban Tewas Kecelakaan Kereta Bekasi Terima Santunan dari Baznas

Dalam pelaksanaannya, Kurban Berkah BAZNAS 2026 menghadirkan berbagai pilihan program, di antaranya Kurban Berkah Jakarta untuk distribusi di wilayah DKI Jakarta, Kurban Berkah Pelosok Desa yang menyasar daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Lalu, Kurban BUMD dan KORPRI sebagai konsolidasi kurban pegawai BUMD dan ASN Pemprov DKI Jakarta, Kurban Palestina melalui kolaborasi bersama BAZNAS RI, hingga program Sedekah Daging bagi masyarakat yang ingin berbagi dengan nominal lebih terjangkau.