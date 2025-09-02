Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

BAZNAS Dorong Akses Pendidikan Agama bagi Disabilitas lewat ToT Al-Qur’an di Bekasi

Selasa, 02 September 2025 – 12:21 WIB
BAZNAS Dorong Akses Pendidikan Agama bagi Disabilitas lewat ToT Al-Qur’an di Bekasi - JPNN.COM
BAZNAS Dorong Akses Pendidikan Agama bagi Disabilitas lewat ToT Al-Qur’an di Bekasi. Foto: Humas Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI kembali melaksanakan Pengimbasan Program Training of Trainers (ToT) Pengajar Al-Qur’an Bahasa Isyarat di Yayasan Ibtisamah Mulia, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan agama Islam bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menegaskan program ini menjadi komitmen BAZNAS dalam memastikan akses pendidikan agama yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara.

Baca Juga:

“BAZNAS ingin memastikan penyandang disabilitas memiliki akses penuh terhadap pembelajaran Al-Qur’an. Lebih dari itu, kami juga mendorong lahirnya pengajar dari kalangan difabel agar program ini berkesinambungan,” kata Saidah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Kegiatan tersebut diikuti 36 peserta dari berbagai usia, mulai anak-anak hingga dewasa, yang dibimbing langsung oleh dua pengajar lulusan ToT BAZNAS, yakni Fatiyahnur Meilinda dan Flafirsty Azzahra Marumi, yang juga merupakan penyandang disabilitas sensorik rungu wicara.

Saidah menegaskan, sebagai lembaga negara yang mengemban amanah undang-undang, BAZNAS harus hadir untuk semua golongan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Baca Juga:

"Kami berkewajiban memastikan distribusi manfaat zakat menyentuh mereka yang sering terpinggirkan, termasuk kaum disabilitas. Kami ingin memastikan hak mereka untuk belajar agama terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Berbeda dengan pelaksanaan di sekolah formal, jelas Saidah, pengimbasan di Yayasan Ibtisamah Mulia Deaf Learning Center ini tidak hanya fokus pada pembelajaran Al-Qur’an bahasa isyarat, tetapi juga mencakup materi pelajaran agama Islam secara umum.

BAZNAS RI mendorong akses pendidikan agam bagi penyandang disabilitas lewat ToT Al-Qur’an di Bekasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Baznas  Pendidikan Agama  penyandang disabilitas 
BERITA BAZNAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp