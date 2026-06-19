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JPNN.com - Pendidikan

Baznas Gandeng Kemdiktisaintek Perkuat Program Beasiswa dan Pemberdayaan

Jumat, 19 Juni 2026 – 18:25 WIB
Baznas Gandeng Kemdiktisaintek Perkuat Program Beasiswa dan Pemberdayaan - JPNN.COM
Baznas dan Kemdiktisaintek menjajaki kerja sama beasiswa, riset, dan pemberdayaan untuk perluas akses kuliah. Foto: Diktisaintek

jpnn.com, JAKARTA - Baznas menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi riset.

Pembahasan tersebut dihadiri Ketua Baznas Sodik Mudjahid dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Kamis (18/6).

Kedua pihak membahas sejumlah peluang sinergi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan.

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Menteri Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Baznas dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan.

Menurutnya, kerja sama tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Indonesia.

"Kami berharap terdapat kolaborasi yang bisa berjalan sinergis dengan arahan Bapak Presiden untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa Indonesia, serta memajukan pendidikan tinggi Indonesia," ujar Brian.

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Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas utama lembaganya.

Tahun ini, Baznas mengarahkan berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif.

Baznas dan Kemdiktisaintek menjajaki kerja sama beasiswa, riset, dan pemberdayaan untuk perluas akses kuliah.

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TAGS   Baznas  Kemendiktisaintek  beasiswa  Zakat 
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