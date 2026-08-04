Baznas Gerak Cepat Bantu Warga Terdampak Kebakaran di Sukabumi

jpnn.com, SUKABUMI - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan darurat bagi warga terdampak kebakaran di Kasepuhan Ciptamulya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, alas tidur, selimut, hygiene kit, serta makanan siap saji. Baznas berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban para penyintas sekaligus memenuhi kebutuhan mendesak pascakebakaran.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, mengatakan penyaluran bantuan merupakan bentuk komitmen Baznas untuk hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana.

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"Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang menghadapi cobaan," ujar Idy dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8).

Menurut Idy, penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari misi kemanusiaan Baznas dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana di berbagai daerah.

Dia menegaskan Baznas akan terus memperkuat respons kebencanaan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

"Baznas akan terus memperkuat respons kebencanaan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak agar penanganan bencana berjalan cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," kata Idy.

Idy menambahkan, dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari para muzaki diharapkan dapat terus menjadi sumber dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama saat menghadapi bencana.