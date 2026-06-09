Baznas Jabar Salurkan Kurban dan Sedekah Daging untuk Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Baznas Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan kurban dan sedekah daging untuk masyarakat Palestina. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis di Jakarta, Senin (8/6).

Bantuan yang diserahkan mencakup Program Kurban Palestina senilai Rp147,5 juta, Sedekah Daging Palestina Rp82,6 juta, serta Sedekah Daging Kemasan sebesar Rp21 juta.

Wakil Ketua Baznas Zainut Tauhid Sa'adi, mengatakan bantuan tersebut mencerminkan tingginya kepedulian dan solidaritas masyarakat Jawa Barat terhadap kondisi yang dihadapi warga Palestina.

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Menurut Zainut, kontribusi yang dihimpun melalui Baznas Jabar menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat Indonesia kepada warga Palestina yang tengah menghadapi konflik dan krisis kemanusiaan.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat Jawa Barat yang disalurkan melalui Baznas Jabar untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang di tengah kondisi konflik,” kata Zainut dalam keterangannya, Selasa (9/6).

Dia menuturkan, bantuan kurban dan sedekah daging tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat Palestina.

Zainut menilai distribusi bantuan pangan menjadi salah satu kebutuhan mendesak di tengah situasi krisis yang masih berlangsung di wilayah tersebut.

Karena itu, Baznas akan memastikan seluruh amanah yang diterima dari masyarakat dapat disalurkan kepada penerima manfaat secara tepat sasaran.