Baznas Kembali Salurkan Bantuan Kemanusiaan Rp 5 Miliar untuk Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp5 miliar untuk warga Palestina melalui Kedutaan Besar Palestina di Indonesia.

Bantuan tersebut berasal dari donasi masyarakat Indonesia yang dihimpun untuk membantu korban konflik kemanusiaan di Palestina.

Penyaluran bantuan dilakukan dalam kegiatan “Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Membasuh Luka Palestina” di Gedung Baznas RI, Jakarta, belum lama ini.

Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Baznas Jawa Tengah, Baznas Kota Depok, LAZSIP, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas masyarakat Indonesia terhadap warga Palestina yang masih terdampak konflik berkepanjangan.

Menurut Sodik, sejak konflik di Palestina memanas, Baznas telah menyalurkan bantuan kemanusiaan hingga Rp150 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp36 miliar disalurkan dalam tiga bulan terakhir.

“Artinya komitmen kepedulian rakyat kita kepada Palestina dalam keadaan ekonomi yang sulit ini, masih terus berjalan. Kami bertugas adalah untuk menampung amanat-amanat tersebut, kemudian kami salurkan,” ujar Sodik.

Dia menambahkan, selain melalui jalur resmi Kedutaan Besar Palestina, bantuan kemanusiaan juga disalurkan melalui berbagai jalur lain agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.