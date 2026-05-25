Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Baznas Kembali Salurkan Bantuan Kemanusiaan Rp 5 Miliar untuk Palestina

Senin, 25 Mei 2026 – 09:45 WIB
Baznas Kembali Salurkan Bantuan Kemanusiaan Rp 5 Miliar untuk Palestina - JPNN.COM
Baznas menyalurkan bantuan kemanusiaan Rp5 miliar dari masyarakat Indonesia untuk Palestina. Foto: Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp5 miliar untuk warga Palestina melalui Kedutaan Besar Palestina di Indonesia.

Bantuan tersebut berasal dari donasi masyarakat Indonesia yang dihimpun untuk membantu korban konflik kemanusiaan di Palestina.

Penyaluran bantuan dilakukan dalam kegiatan “Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Membasuh Luka Palestina” di Gedung Baznas RI, Jakarta, belum lama ini.

Baca Juga:

Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Baznas Jawa Tengah, Baznas Kota Depok, LAZSIP, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas masyarakat Indonesia terhadap warga Palestina yang masih terdampak konflik berkepanjangan.

Menurut Sodik, sejak konflik di Palestina memanas, Baznas telah menyalurkan bantuan kemanusiaan hingga Rp150 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp36 miliar disalurkan dalam tiga bulan terakhir.

Baca Juga:

“Artinya komitmen kepedulian rakyat kita kepada Palestina dalam keadaan ekonomi yang sulit ini, masih terus berjalan. Kami bertugas adalah untuk menampung amanat-amanat tersebut, kemudian kami salurkan,” ujar Sodik.

Dia menambahkan, selain melalui jalur resmi Kedutaan Besar Palestina, bantuan kemanusiaan juga disalurkan melalui berbagai jalur lain agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Baznas menyalurkan bantuan kemanusiaan Rp5 miliar dari masyarakat Indonesia untuk Palestina.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Baznas  Bantuan Kemanusiaan  bantuan  Palestina 
BERITA BAZNAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp