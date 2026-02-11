BAZNAS Kirim Ambulans Rp790 Juta dari Karawang untuk Warga Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengirimkan satu unit ambulans senilai USD 47.000 atau sekitar Rp790 juta ke Gaza, Palestina.

Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Karawang dan masyarakat Karawang untuk mendukung layanan kesehatan darurat bagi warga terdampak krisis kemanusiaan.

Penyaluran ambulans dilakukan melalui kerja sama BAZNAS dengan lembaga kemanusiaan Gazze Destek Dernegi (GDD) yang berbasis di Mesir.

Kerja sama ini dilakukan untuk memastikan bantuan dapat masuk ke Gaza secara aman dan tepat sasaran.

Ketua BAZNAS KH. Noor Achmad mengapresiasi kepedulian Pemerintah Kabupaten Karawang dan masyarakat setempat terhadap rakyat Palestina.

Dia menyebut bantuan tersebut akan segera disalurkan ke Gaza melalui jaringan kemanusiaan GDD Mesir.

“Alhamdulillah, ini merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karawang dan masyarakat Karawang untuk masyarakat Gaza. Ambulans ini akan segera disalurkan melalui GDD Mesir yang memiliki pengalaman panjang dalam misi kemanusiaan di Palestina,” ujar Kiai Noor.

Dia menambahkan, ambulans tersebut diproduksi dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan di Gaza.