BAZNAS Kutai Timur Salurkan Donasi Rp500 Juta untuk Korban Banjir

jpnn.com, JAKARTA - BAZNAS Kabupaten Kutai Timur menyalurkan donasi sebesar Rp500 juta untuk membantu korban banjir di Aceh dan Sumatra melalui BAZNAS.

Bantuan tersebut berasal dari partisipasi masyarakat Kutai Timur, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ketua BAZNAS Kabupaten Kutai Timur, Masnip Sofwan mengatakan, dana tersebut disalurkan sesuai kebutuhan korban bencana, mulai dari bantuan darurat hingga pemulihan fasilitas dan layanan kemanusiaan.

"Mudah-mudahan bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” ujar Masnip.

Dia juga menilai tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan yang baik terhadap BAZNAS Kutai Timur.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah, termasuk Bupati Kutai Timur, turut memperkuat peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan kebencanaan, termasuk melalui kolaborasi dengan BPBD dalam edukasi mitigasi bencana.

Sementara itu, Rizaludin Kurniawan menyampaikan apresiasi atas donasi yang diberikan dan menegaskan bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan mengingat dampak banjir di Aceh dan Sumatra cukup luas.

“Insyaallah BAZNAS RI akan menyalurkan bantuan ini secara tepat sasaran, akuntabel, dan transparan,” kata Rizaludin.