Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

BAZNAS & LAZ Dukung Pemerintah Berantas Kemiskinan lewat ‘Indonesia Berdaya’

Jumat, 13 Maret 2026 – 20:38 WIB
BAZNAS & LAZ Dukung Pemerintah Berantas Kemiskinan lewat ‘Indonesia Berdaya’ - JPNN.COM
Forum Zakat (FOZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkolaborasi mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Foto: dok Forum Zakat

jpnn.com, JAKARTA - Sinergi antara Forum Zakat (FOZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkolaborasi mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Komitmen tersebut ditunjukkan dalam kegiatan yang digelar pada Kamis, 12 Maret 2026 di Jakarta International Velodrome.

Ketua Umum Forum Zakat, Wildhan Dewayana menyampaikan Indonesia Berdaya merupakan platform kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak untuk bersama-sama menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem yang tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri.

Baca Juga:

Menurutnya, potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp 327 triliun masih terealisasi sekitar Rp 44 triliun atau sekitar 13 persen. 

Hal ini menunjukkan besarnya peluang yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi antara lembaga zakat, filantropi, dan pemerintah agar potensi tersebut dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

“Indonesia Berdaya menjadi ruang bersama yang menyatukan kekuatan pemerintah, lembaga zakat, dan filantropi untuk bergerak bersama mengatasi kemiskinan,” ujar Wildhan dikutip, Jumat (13/3).

Baca Juga:

Dia menyampaikan melalui rangkaian program Indonesia Berdaya telah disalurkan bantuan senilai Rp 437 miliar yang menjangkau 117 titik kantong kemiskinan ekstrem dengan sekitar 3 juta penerima manfaat dari kelompok fakir dan miskin.

Sebagai bagian dari implementasi gerakan ini, berbagai program sosial dilaksanakan di sejumlah wilayah prioritas. 

Sinergi antara Forum Zakat (FOZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkolaborasi mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   infak  Baznas  LAZ  Zakat  Kemiskinan 
BERITA INFAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp