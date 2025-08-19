BAZNAS Meresmikan ZCorner di Rest Area KM 72 untuk Perkuat Ekosistem Zakat

Selasa, 19 Agustus 2025 – 18:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Rest Area KM 72 meresmikan kembali Co-Creation ZCorner dan Laman Silaturahim, Senin (18/8/2025).

Kehadiran fasilitas ini menjadi upaya memperkuat ekosistem zakat sekaligus membangun ruang kolaborasi lintas pihak dalam pemberdayaan umat.

Acara tersebut dihadiri Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., dan dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Rest Area KM 72A.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kelembagaan zakat di kawasan strategis jalan tol.

Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, menyampaikan bahwa ZCorner dan Laman Silaturahim akan membuka akses lebih luas bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

Menurutnya, fasilitas tersebut juga menjadi penguat gerakan pemberdayaan umat.

“BAZNAS RI ingin menghadirkan layanan zakat yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan adanya ZCorner di rest area, para musafir, pelintas jalan tol, hingga masyarakat sekitar bisa lebih mudah menyalurkan zakat dan sedekahnya,” ujar Kiai Noor.

Dia menambahkan, Laman Silaturahim yang hadir berdampingan dengan ZCorner memiliki makna simbolis sebagai ruang kolaborasi lintas agama dan elemen bangsa. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia.