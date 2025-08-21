Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

BAZNAS Perkuat Kemitraan CSR untuk Pemberdayaan Masyarakat

Kamis, 21 Agustus 2025 – 06:09 WIB
BAZNAS Perkuat Kemitraan CSR untuk Pemberdayaan Masyarakat - JPNN.COM
BAZNAS menilai potensi CSR Rp80 triliun dapat disinergikan untuk pengentasan kemiskinan. Foto: Humas Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menegaskan besarnya potensi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp 80 triliun.

Potensi ini dinilai bisa diarahkan untuk memperkuat dana sosial keagamaan (ZIS-DSKL) dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam BAZNAS Development Forum di Gedung BAZNAS Institute, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Baca Juga:

Hadir dalam kesempatan itu Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, Deputi I Bidang Pengumpulan Arifin Purwakananta, Direktur Pengumpulan Badan Faisal Qosim, serta Direktur Pengumpulan Perorangan Fitriansyah Agus Setiawan.

Dalam sambutannya, Rizaludin menegaskan bahwa BAZNAS hadir bukan sekadar meminta bantuan perusahaan, tetapi menawarkan kemitraan strategis.

“Semangat kami adalah bagaimana BAZNAS bisa menjadi mitra terbaik perusahaan dalam menjalankan CSR. Orientasi kami adalah membantu perusahaan mencapai target sosialnya sekaligus memberikan dampak nyata bagi mustahik,” ujarnya.

Baca Juga:

Rizaludin menambahkan, perusahaan memiliki banyak alasan untuk mempercayakan program CSR maupun zakat melalui BAZNAS.

Menurutnya, BAZNAS memiliki reputasi baik, jaringan luas di masyarakat, hingga kemampuan memfasilitasi promosi dan menyesuaikan program dengan kebutuhan perusahaan.

BAZNAS menilai potensi CSR Rp80 triliun dapat disinergikan untuk pengentasan kemiskinan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Baznas  CSR  pemberdayaan masyarakat  mustahik 
BERITA BAZNAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp