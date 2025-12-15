BAZNAS Runner Salurkan Donasi untuk Korban Bencana di Aceh dan Sumatra

Senin, 15 Desember 2025 – 21:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas BAZNAS Runner menyalurkan donasi kemanusiaan bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penyerahan donasi dilakukan dalam seremoni di Aula Achmad Subianto, Gedung BAZNAS, Jakarta, bwlum lM ini.

Donasi sebesar Rp20.559.654 tersebut dihimpun melalui kanal BAZNAS Hub di platform Kitabisa sebagai bentuk kepedulian komunitas pelari terhadap masyarakat terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra.

Penyerahan donasi dilakukan oleh Captain BAZNAS Runner, Adhi Kelvianto Septa Pradana, dan diterima secara simbolis oleh Direktur Pengumpulan BAZNAS RI, Faisal Qosim, Lc., CFRM., CWC., mewakili Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Dr. Rizaludin Kurniawan, M.Si., CFRM.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Dr. Rizaludin Kurniawan, mengapresiasi inisiatif solidaritas yang digagas komunitas tersebut.

“Gerakan yang dilakukan BAZNAS Runner menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana menebarkan kebaikan dan memberi manfaat nyata bagi korban bencana,” ujarnya.

Sementara itu, Adhi Kelvianto Septa Pradana mengatakan kegiatan ini lahir dari semangat komunitas pelari di lingkungan BAZNAS untuk berkontribusi lebih luas.

“Kami mengajak tidak hanya komunitas internal, tetapi juga #KawanLari dan komunitas lari lainnya di Indonesia untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan ini,” katanya.