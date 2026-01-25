Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

BAZNAS Salurkan 1.500 Paket Bantuan KSrelief di Jawa Tengah

Minggu, 25 Januari 2026 – 13:54 WIB
BAZNAS menyalurkan 1.500 paket bantuan KSrelief untuk korban bencana di 12 kabupaten Jawa Tengah. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendistribusikan sebanyak 1.500 paket bantuan kebutuhan pokok hasil kerja sama dengan King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) di Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi mustahik dan korban bencana di 12 kabupaten di Jawa Tengah, di antaranya Kabupaten Pati, Jepara, Kudus, Demak, dan Pekalongan yang tengah terdampak banjir.

Ketua BAZNAS KH. Noor Achmad mengatakan berbagai program kebencanaan yang dijalankan melalui BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) telah menginspirasi BAZNAS daerah untuk lebih aktif dalam penanganan bencana.

Menurutnya, hampir seluruh daerah di Indonesia kini telah memiliki unit BTB.

“Apa yang telah dilakukan BAZNAS mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Sejak awal kami berkomitmen untuk terus menguatkan kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menilai BAZNAS telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam melayani masyarakat kurang mampu.

Dia menyebut BAZNAS Jawa Tengah aktif menghadirkan berbagai inovasi program bagi mustahik, termasuk dalam penanganan bencana.

Di sisi lain, Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Ahmad Darodji menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki 27 titik rawan bencana.

BAZNAS menyalurkan 1.500 paket bantuan KSrelief untuk korban bencana di 12 kabupaten Jawa Tengah.

