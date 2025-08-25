Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

BAZNAS Salurkan Bantuan Program ZChicken untuk Mustahik di Tangerang

Senin, 25 Agustus 2025 – 10:53 WIB
Peluncuran program ZChicken di Kantor BAZNAS Kabupaten Tangerang, Sabtu (23/8/2025), Foto: Baznas

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi ZChicken di Kabupaten Tangerang.

Sebanyak 55 mustahik menerima bantuan berupa gerobak, peralatan, modal usaha, serta pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan usaha kuliner ayam goreng.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi Banten, BAZNAS Kabupaten Tangerang, dan UPZ Bank BTN. Total dana yang disalurkan mencapai Rp522,5 juta yang tersebar di 16 kecamatan.

Peluncuran berlangsung di Kantor BAZNAS Kabupaten Tangerang, Sabtu (23/8/2025), dan dihadiri Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof. (HC) Dr. H. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec.

“Semoga para penerima manfaat bisa menjalankan usaha dengan baik, mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, serta senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah pengembangan usaha yang dijalani,” ujar Zainulbahar.

Dalam sambutannya, Zainulbahar menekankan pentingnya amanah sebagai modal utama dalam berusaha.

Dia menilai kejujuran dan disiplin menjadi kunci keberhasilan mustahik agar usaha ZChicken dapat terus berkembang.

Zainulbahar juga menuturkan sejumlah keberhasilan program serupa di berbagai daerah.

