JPNN.com - Nasional - Humaniora

Baznas Siagakan 21 Pos Mudik Gratis untuk Layani Pemudik Arus Balik Lebaran

Jumat, 27 Maret 2026 – 17:43 WIB
Baznas Siagakan 21 Pos Mudik Gratis untuk Layani Pemudik Arus Balik Lebaran - JPNN.COM
Sebanyak 21 pos mudik gratis disiagakan di jalur strategis untuk melayani pemudik arus balik Lebaran 2026. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyiagakan 21 Pos Mudik untuk melayani masyarakat selama arus balik Lebaran 2026.

Pos mudik tersebut tersebar di sejumlah wilayah strategis dan memberikan layanan gratis bagi para pemudik yang melintas.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan pihaknya telah membagi tugas untuk memastikan kesiapan layanan di seluruh titik pos.

Dia menyebut pemantauan dilakukan di jalur utama Pulau Jawa, mulai dari wilayah Banten seperti Lebak dan Kabupaten Serang hingga Jawa Timur seperti Sidoarjo dan Jombang.

“Di Indonesia ada 21 pos mudik dan ke depan akan disebar juga tidak hanya di Jawa, tetapi di wilayah lain. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, sehingga akan kami tambah pada tahun berikutnya,” ujar Sodik, dalam keterangannya, Jumat (27/3).

Menurutnya, keberadaan pos mudik tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari para muzaki.

Dia mengungkapkan, layanan di Pos Mudik Baznas Kabupaten Garut telah dimanfaatkan oleh ribuan pemudik selama periode arus mudik hingga arus balik.

“Per hari ini sudah ada 1.562 pemudik yang memanfaatkan layanan, mulai dari fasilitas dapur, layanan kesehatan, hingga kebutuhan lainnya,” katanya.

Baznas siagakan 21 Pos Mudik gratis untuk layani pemudik pada arus balik Lebaran 2026.

