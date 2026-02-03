BAZNAS Siapkan 29 Program Ramadan untuk Sejahterakan Mustahik

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyiapkan 29 program unggulan selama Ramadan 1447 Hijriah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program tersebut akan dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., mengatakan, program Ramadan ini merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara optimal kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Ini sebagai bentuk komitmen BAZNAS untuk terus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya para mustahik yang membutuhkan bantuan selama Ramadan,” ujar Kiai Noor dalam keterangannya, Selasa (3/2).

Dia menambahkan, BAZNAS telah menyiapkan berbagai program sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi agar manfaat Ramadan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Menurutnya, zakat merupakan sarana menghadirkan keberkahan bagi muzaki maupun mustahik.

Pada Ramadan tahun ini, BAZNAS menargetkan penghimpunan zakat mencapai Rp515 miliar.

Target tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penerima manfaat, termasuk bagi masyarakat terdampak bencana.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menjelaskan, sejumlah program yang disiapkan meliputi zakat fitrah, gerai Z-Iftar, santunan anak yatim, buka puasa bersama, rumah layak huni, serta program masjid dan musala berseri.