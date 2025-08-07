BAZNAS Tekankan Karakter dan Mindset sebagai Fondasi Kepemimpinan Modern

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memaparkan pentingnya karakter dan pola pikir (mindset) sebagai pondasi utama dalam membangun kepemimpinan yang modern dan berdaya saing tinggi di era saat ini.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. M.?Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec., Ph.D., dalam Management Upgrade Forum bertema “Karakter Pemimpin dan Perubahan Mindset” yang dihelat BAZNAS RI secara daring melalui kanal YouTube BAZNAS TV pada Kamis (7/8/2025).

“Orang Indonesia itu enggak mau keluar dari zona nyaman. Kalau berbeda itu seolah-olah jadi salah dan enggak siap mentalnya untuk jadi orang yang berbeda, inginnya sama dengan kebanyakan pilihan orang,” ujar Prof Nadra.

Padahal, menurutnya, kinerja tinggi tidak semata ditentukan oleh bakat atau jabatan, melainkan oleh pola pikir yang membentuk sikap dan tindakan. Individu berkinerja tinggi memiliki mindset khusus yang membuat mereka unggul, konsisten, dan tangguh dalam menghadapi tantangan.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Nadra menjelaskan, terdapat empat karakter penting dalam pola pikir seorang pemimpin modern yang membuat mereka unggul dari yang lain, yakni tanggung jawab, tumbuh dan kembang, perspektif, dan humility.

“Tanggung jawab ini penting. Saya alhamdulillah selalu diingatkan oleh orang-orang hebat, kalau Anda bekerja jangan pernah berpikir ada uangnya atau tidak. Karena kalau Anda bekerja karena ada uangnya, Anda hanya akan mau bekerja saat ada uangnya besar. Tapi begitu tidak ada uangnya, Anda tidak akan menyelesaikannya. Itu yang menjadi Anda tidak bertanggung jawab,” tuturnya.

Dia menambahkan, individu dengan mindset tanggung jawab tidak menyalahkan keadaan atau orang lain. Mereka bertanggung jawab penuh atas hasil yang mereka capai dan aktif mencari solusi jika terjadi masalah. Sikap ini mencerminkan integritas dan komitmen tinggi pada tugas dan tujuan.

Prof Nadra menjelaskan karakter kedua yang tak kalah penting yaitu tumbuh dan berkembang. Mereka yang memiliki pola pikir ini percaya bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dibentuk lewat kerja keras.