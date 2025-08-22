BAZNAS Tekankan Kepemimpinan Adaptif untuk Perkuat Tata Kelola Zakat

Jumat, 22 Agustus 2025 – 14:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyatakan bahwa kepemimpinan adaptif penting dalam memperkuat tata kelola zakat sekaligus menjawab tantangan pengelolaan zakat di era modern.

Hal ini disampaikan dalam forum Management Upgrade bertajuk “Penerapan Gaya Kepemimpinan” di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, yang juga disiarkan melalui kanal YouTube BAZNAS TV, Kamis (21/8/2025).

Forum tersebut menghadirkan Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec., Ph.D., sebagai narasumber, serta diikuti oleh para amil dari berbagai divisi dan jenjang jabatan.

Dalam paparannya, Nadratuzzaman menjelaskan terdapat enam model kepemimpinan yang dapat diterapkan di lembaga filantropi seperti BAZNAS.

“Dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah, pemimpin harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi. Penerapan model kepemimpinan yang tepat akan memperkuat peran BAZNAS sebagai penggerak kebangkitan ekonomi umat,” ujarnya.

Enam model kepemimpinan itu meliputi transformasional, delegatif, transaksional, demokratis, otokratis, dan karismatik.

Menurutnya, kepemimpinan transformasional mendorong inovasi, termasuk digitalisasi zakat, sementara delegatif memberi ruang kerja sesuai kapasitas individu.

Adapun transaksional menekankan penghargaan dan sanksi, demokratis membuka ruang partisipasi, otokratis dibutuhkan saat kondisi darurat, dan karismatik mengandalkan integritas serta keteladanan pemimpin.