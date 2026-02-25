Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Baznas Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026, Sebegini Nominalnya

Rabu, 25 Februari 2026 – 14:41 WIB
Baznas Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026, Sebegini Nominalnya - JPNN.COM
Ilustrasi membayar zakat. Foto: Baznas

jpnn.com - JAKARTA - Baznas RI menetapkan nisab zakat penghasilan dan jasa tahun 2026 sebesar Rp7.640.144 per bulan atau senilai Rp91.681.728 per tahun.

Nisab zakat ialah batas minimal penghasilan seorang muslim dalam jangka waktu tertentu sehingga terkena kewajiban zakat 2,5 persen.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad menjelaskan, penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah nisab zakat pendapatan dan jasa pada Jumat (20/2), dengan mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, serta kondisi ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

Angka tersebut mengacu pada harga emas 14 karat dengan nilai setara 85 gram emas.

Nilai nisab zakat tahun ini mengalami kenaikan sebesar 7 persen dibandingkan tahun 2025.

Penyesuaian ini selaras dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sebesar 6,17 persen.

Baca Juga:

"Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah Baznas. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat," kata Ketua Baznas Noor Achmad melalui keterangan di Jakarta, Rabu (25/2).

Noor menjelaskan pihaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga dampaknya terhadap layanan kepada mustahik yang selama ini telah dilaksanakan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.

Baznas menetapkan nisab zakat, yakni batas minimal penghasilan seorang muslim sehingga terkena kewajiban zakat 2,5 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Zakat  Nisab Zakat  Baznas  Ramadan 
BERITA ZAKAT LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp