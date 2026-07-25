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JPNN.com - Daerah - Riau

BBKSDA Apresiasi Polda Riau Ungkap Perusakan Mangrove di Rohil

Sabtu, 25 Juli 2026 – 14:02 WIB
BBKSDA Apresiasi Polda Riau Ungkap Perusakan Mangrove di Rohil - JPNN.COM
Pihak BKSDA Riau turut mendatangi lokasi perusakan mangrove di Rohil, bersama tim Polda Riau. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau atas langkah tegas dalam mengungkap dugaan perusakan ekosistem mangrove seluas 118 hektare di Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagai Koordinator Wilayah Kementerian Kehutanan di Provinsi Riau, BKSDA menilai penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir yang memiliki nilai ekologis sangat tinggi.

“Kami BKSDA mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas upaya penegakan hukum terhadap tindakan perusakan ekosistem mangrove di Kabupaten Rokan Hilir,” kata Kabid Teknis BKSDA Riau Ujang Holisudin Sabtu (25/7).

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Ujang menjelaskan, hutan mangrove bukan sekadar kumpulan pohon yang tumbuh di kawasan pesisir.

Ekosistem yang didominasi vegetasi tahan garam atau halofit ini memiliki fungsi vital bagi kehidupan manusia maupun keanekaragaman hayati.

“Mangrove berperan sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi akibat gelombang dan arus laut,” jelas Ujang.

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Keberadaan mangrove juga mampu meredam dampak bencana pesisir sekaligus menjaga kestabilan daratan.

Selain itu, kawasan mangrove menjadi feeding ground atau tempat mencari makan sekaligus lokasi pemijahan berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan biota laut lainnya.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau atas langkah tegas dalam mengungkap dugaan perusakan mangrove.

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TAGS   mangrove  Green Policing  BBKSDA Riau  Polda Riau  Hutan Mangrove  rohil  Perubahan iklim  perusakan mangrove 
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