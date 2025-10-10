Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

BBM Campuran Etanol Disebut Masih Aman untuk Kendaraan, Tetapi

Jumat, 10 Oktober 2025 – 00:12 WIB
Toyota Prius Hybrid yang dikawinkan dengan bahan bakar etanol. ilustrasi. (Foto: Toyota)

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bajak mewajibkan seluruh bahan bakar minyak (BBM) untuk dicampur dengan etanol 10 persen (E10).

Pakar Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan implementasi terkait campuran itu sejatinya masih aman untuk semua jenis kendaraan.

Namun, dengan catatnya hanya bisa digunakan untuk kendaraan modern.

“Campuran etanol pada BBM 10 persen (E10) umumnya aman pada mesin mobil dan motor injeksi keluaran 2010 ke atas, karena material selang, seal, pompa, injektor, serta kalibrasi ECU sudah kompatibel, sehingga manfaatnya justru meningkatnya angka oktan (lebih tahan knocking), menurunkan emisi CO,” kata Yannes Martinus Pasaribu kepada ANTARA, Kamis.

Sementara untuk kandungan etanol sebesar 5 persen, masih bisa diterima dengan seluruh kendaraan baik model lama maupun baru.

Meski demikian, pemilik harus melakukan sedikit modifikasi terkait selang, seal, diafragma pompa yang harus kompatibel dengan karakteristik etanol.

Dia mengimbau pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat kembali membuka dan mencermati buku panduan (manual book) yang diberikan oleh masing-masing pabrikan.

“Untuk mobil/motor injeksi keluaran di atas 2010 dapat dikatakan aman karena umumnya material dan kalibrasinya sudah dirancang kompatibel,” jelasnya.

