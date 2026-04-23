JPNN.com - Otomotif - Mobil

BBM Nonsubsidi Naik, Jaecoo Optimistis Tren Mobil Hybrid dan Listrik Terus Tumbuh

Kamis, 23 April 2026 – 16:57 WIB
Jaecoo optimistis tren mobil hybrid dan listrik terus naik di tengah kebijakan BBM Nonsubsidi naik. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Jaecoo Indonesia mengungkapkan jajaran produknya terus mengalami pertumbuhan meskipun saat ini berada di tengah kebijakan kenaikan BBM nonsubsidi.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Head of Marketing Jaecoo Indonesia, Ilham Pratama saat dihubungi JPNN melalui pesan singkat, Kamis (23/4).

Jaecoo saat ini memiliki dua lini produk, yakni PHEV dan listrik murni (BEV) di Indonesia.

Baca Juga:

Adapun varian hybrid, yakni J7 SHS-P dan J8 SHS-P ARDIS. Kedua model itu menjadi andalan pabrikan mobil asal Tiongkok itu.

Sementara itu, varian mobil listrik murni atau BEV mereka mengandalkan J5 EV.

Menurut Ilham J5E mencatatkan prestasi gemilang di industri otomotif tanah air.

Baca Juga:

"Lini produk kami terus mengalami pertumbuhan. Bahkan, J5 EV kami menjadi EV nomor satu berdasarkan data Gaikindo pada Maret," kata Ilham.

Dia juga membagikan data capaian pengiriman unit J5 EV yang telah menembus angka belasan ribu.

Jaecoo Indonesia  Mobil hybrid  mobil listrik  mobil PHEV 
