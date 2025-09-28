Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BBM Pertamina Mudah Diakses di Berbagai Wilayah

Minggu, 28 September 2025 – 03:28 WIB
BBM Pertamina Mudah Diakses di Berbagai Wilayah - JPNN.COM
SPBU Pertamina. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menilai kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertamina baik.

Tidak hanya Pertamax series, tetapi juga BBM untuk mesin diesel termasuk Dexlite dan Pertamina Dex. Selain itu, BBM Pertamina juga mudah diakses di berbagai wilayah Tanah Air.

”Baik (kualitas BBM Pertamina). Selain itu, tidak hanya di kota tetapi juga tersedia sampai pinggir,” ujar Yukki.

Menurut Yukki, kendaraan-kendaraan logistik seperti truk memang menggunakan bahan bakar diesel keluaran Pertamina.

Termasuk armada untuk industri dan pertambangan. Apalagi, memang hanya Pertamina yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia dan mampu melayani di area pinggiran dan terpencil, sepanjang jalur operasional truk.

Faktanya, imbuh Yukki, selama mengonsumsi BBM produk Pertamina, kendaraan tetap beroperasi dengan baik.

Yukki juga menyebut, selama ini terdapat kerja sama antara perusahaan logistik dan Pertamina. Terutama, dalam hal layanan di SPBU, antara lain melalui pola kartu untuk pembayaran.

Kartu tersebut, tidak hanya memudahkan pembayaran, namun juga layanan. Selain itu, upaya ini juga dinilai sebagai bentuk transparansi dan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan logistik.

Kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertamina memang bisa bersaing dengan BBM SPBU swasta.

