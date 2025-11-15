Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

BBSPJILM & Diskoperindag Gresik Laksanakan Program Penguatan IKM Logam dan Mesin 2025

Sabtu, 15 November 2025 – 14:17 WIB
BBSPJILM & Diskoperindag Gresik Laksanakan Program Penguatan IKM Logam dan Mesin 2025 - JPNN.COM
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) Kementerian Perindustrian RI bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pengembangan IKM. Foto: dok BBSPJILM

jpnn.com, JAKARTA - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) Kementerian Perindustrian RI bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui skema Kontrak Swakelola Tipe 2 berbasis Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025.

Pembina industri BBSPJILM Pujiyanto menyampaikan pelaksanaan program itu merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BBSPJILM dan Diskoperindag Gresik yang ditandatangani pada 17 Februari 2025. 

"Fokus utama kerja sama adalah peningkatan kapasitas proses produksi, penguatan standardisasi dan sertifikasi, serta pengembangan usaha bagi IKM logam dan mesin yang berlokasi di Sentra IKM Logam dan Mesin Gresik, Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti," jelas Pujiyanto dikutip, Sabtu (15/11).

Baca Juga:

Pelaksanaan Workshop dan Pendampingan Terstruktur

Rangkaian kegiatan dimulai dengan Workshop Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM, yang dilaksanakan pada 16–20 Juni 2025 dan dibuka secara resmi oleh Kepala Diskoperindag Gresik, Darmawan. Kegiatan menghadirkan akademisi, praktisi industri, pelaku IKM, dan konsultan sistem manajemen mutu sebagai narasumber.

"Workshop diakhiri dengan kunjungan industri ke PT Indobaja Prima Murni untuk memberikan wawasan langsung mengenai implementasi sistem manajemen mutu di sektor industri logam," ungkap Pujiyanto.

Baca Juga:

Menurut dia, pendampingan dilaksanakan secara paralel karena seluruh aspek produksi, standardisasi, sertifikasi, dan manajemen mutu berkaitan langsung dalam optimalisasi fungsi Sentra IKM sebagai pusat pertumbuhan industri daerah. 

Pujianto menjelaskan fokus pendampingan meliputi penyusunan dan penerapan dokumen mutu, penerapan standar teknis, pengembangan serta diversifikasi produk untuk lima komoditas unggulan (mesin perontok padi, pemeras santan, pengupas biji kopi, pencacah rumput pakan ternak, serta per/pegas spiral), dan penguatan kapasitas operator Unit Pelayanan Teknis.

BBSPJILM Kementerian Perindustrian RI bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Gresik menyelesaikan pelatihan IKM

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri  Kemenperin  pelatihan  IKM  mesin 
BERITA INDUSTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp