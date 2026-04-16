BBW Jakarta 2026 Segera Kembali di ICE BSD City

jpnn.com, JAKARTA - Big Bad Wolf (BBW) Books, bazar buku internasional terbesar di dunia, akan segera kembali hadir di Jakarta dengan BBW ICE BSD City 2026 sebagai bagian dari rangkaian BBW Indonesia 2026 sekaligus perayaan Satu Dekade BBW Indonesia.

BBW Indonesia hadir tanpa ada batasan waktu untuk membaca, maka BBW ICE BSD City (hall 2-3A) akan kembali datang 5 hari dengan 24 jam non-stop dan dibuka pada pukul 00.00 tengah malam pada tanggal 29 April hingga 3 Mei 2026, menghadirkan pengalaman berburu buku yang lebih semarak, nyaman, dan penuh kejutan tanpa batas waktu.

Kehadiran BBW Jakarta 2026 menjadi momentum spesial dalam perjalanan 10 tahun BBW Indonesia, yang telah membawa puluhan jutaan buku ke tangan pembaca di berbagai kota dan terus berkomitmen memperluas akses literasi bagi semua kalangan.

Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia Marthius Wandi Budianto menyampaikan memasuki satu dekade BBW Indonesia, BBW Jakarta 2026 bukan sekadar bazar buku, melainkan simbol perjalanan dan komitmen jangka panjang dalam membangun budaya literasi di Indonesia.

“BBW ICE BSD City selalu menjadi kota dengan antusiasme luar biasa, bukan hanya karena skalanya, tetapi karena semangat pembacanya yang luar biasa. Tahun ini kami hadir di 14 kota di seluruh Indonesia dengan konsep yang lebih meriah serta berbagai program yang memberikan manfaat lebih bagi pengunjung. Kami ingin memastikan bahwa buku tidak lagi menjadi barang yang sulit dijangkau, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari setiap orang,” ujarnya.

Andrew Yap, Founder Big Bad Wolf Books menyampaikan bahwa perjalanan BBW selama satu dekade di Indonesia didorong oleh keyakinan bahwa akses terhadap buku adalah kunci perubahan generasi.

“Sejak awal, Big Bad Wolf Books dibangun dengan satu keyakinan sederhana yaitu buku harus dapat diakses oleh semua orang. Setiap kota, setiap pembaca, dan setiap buku yang dibawa pulang memiliki cerita tersendiri. Memasuki satu dekade perjalanan kami di Indonesia, kami melihat bagaimana jutaan buku telah membuka peluang, memperluas wawasan, dan menginspirasi perubahan. Jakarta menjadi bagian penting dari perjalanan ini, dan kami bangga dapat terus menghadirkan akses literasi yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkapnya.

BBW Jakarta 2026 menghadirkan jutaan buku internasional berkualitas dari berbagai kategori dengan diskon hingga 90%, termasuk menikmati Late Night Shoppers Promo, di mana cukup membeli minimal 3 buku internasional pada tengah malam hingga dini hari, berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif secara gratis menjadikan pengalaman belanja malam hari semakin spesial dan rewarding.