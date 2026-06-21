BCA Syariah Luncurkan ‘Rumah Sahabat’ untuk Tingkatkan Literasi Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum menyampaikan Rumah Sahabat’ hadir sebagai immersive exhibition yang bertujuan mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat.

Hal itu diungkapkan Yuli saat PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) resmi membuka ‘Rumah Sahabat’ di area outdoor Senayan City pada Sabtu (20/6).

Rumah Sahabat diusung sebagai kombinasi edukasi, hiburan, dan kajian tentang keberkahan hidup.

“Rumah dapat bermakna lebih dari bangunan fisik. Melalui ‘Rumah Sahabat’, BCA Syariah ingin menghadirkan rumah yang memberikan kenyamanan layaknya seorang sahabat,” ujar Yuli Melati.

Menurut dia, selain ruang yang penuh dengan rasa kehangatan, hiburan, program itu juga menyediakan berbagai ragam solusi yang bermanfaat di setiap langkah perjalanan hidup.

“Kami ingin mengundang masyarakat untuk datang, berbagi cerita, serta mendapat nilai tambah bagi tiap pribadi dan keluarga bersama-sama BCA Syariah,” ungkap Yuli.

Rumah Sahabat dirancang sebagai wadah inklusif bagi siapapun, baik masyarakat umum, nasabah maupun komunitas.

Yuli menyebukan di dalamnya semua dapat saling berinteraksi dengan berbagai produk perbankan syariah melalui konsep kunjungan ke rumah yang nyaman dan penuh berkah.