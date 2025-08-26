BCA Syariah Perkuat Literasi Keuangan Lewat BSya

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat literasi keuangan syariah di Indonesia.

Pada sesi talkshow, BCA Syariah mengangkat tema “BSya Menemani Langkah Penuh Berkah”, yang menjelaskan peran layanan perbankan syariah modern sebagai bagian dari kehidupan masyarakat setiap hari.

“Tema yang diangkat bertujuan menjelaskan upaya berkelanjutan BCA Syariah untuk terus berinovasi dan berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Menemani Langkah menggambarkan rasa teman terdekat dan terpercaya dalam setiap langkah perjalanan," ujar Direktur BCA Syariah, Ina Widjaja.

"Sementara Penuh Berkah mencerminkan harapan kami bahwa perjalanan tersebut membawa manfaat dan kebaikan. BSya hadir sebagai solusi digital yang tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ibadah,” imbuh Ina.

Seiring meningkatnya kebutuhan digital, transaksi mobile banking BSya tercatat tumbuh 20,1% year on year per Juni 2025.

Hal ini mencerminkan semakin besarnya minat masyarakat untuk mengelola keuangan secara syariah melalui kanal digital.

BCA Syariah terus meningkatkan fitur dan layanan untuk meningkatkan kenyamanan bertansaksi.

Nasabah kini dapat memanfaatkan BSya untuk berbagai kebutuhan, seperti membuka rekening secara online, belanja di seluruh merchant QRIS, menunaikan zakat dan kurban, melakukan setoran haji, hingga pembiayaan emas iB.