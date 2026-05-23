BCA Syariah, Sahabat Baru Spiritual Well-Being Gen Z

jpnn.com, JAKARTA - Banyak anak muda tidak lagi hanya mencari sukses karier, pencapaian finansial, atau validasi sosial.

Makin banyak dari mereka juga mencari sesuatu yang lebih personal, yaitu rasa tenang, rasa cukup, dan pegangan batin.

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu benang merah yang diangkat BCA Syariah melalui platform “Dari Sahabat untuk Sahabat” dengan tema “Aku Ingin Menjadi Siapa yang Baik Menurut Tuhan”.

Melalui format percakapan yang hangat dan personal yang diskusinya telah digelar beberapa waktu lalu, BCA Syariah membuka ruang refleksi mengenai perjalanan hidup masyarakat urban, terutama tentang bagaimana seseorang dapat tetap produktif mengejar mimpi tanpa kehilangan arah batinnya.

Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum mengatakan BCA Syariah memposisikan diri sebagai sahabat.

“Kami ingin hadir menemani perjalanan nasabah mencari keberkahan hidup. Kami ingin hadir dalam suasana-suasana kehidupan nasabah,” ucap Yuli dalam keterangannya, Sabtu (23/5).

BCA Syariah, hadir mulai dari transaksi harian sampai kebutuhan seperti membeli kurban.

“Semuanya kami siapkan. Tetapi untuk memahami kebutuhan itu, kami harus dekat dengan nasabah,” kata Yuli.