Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Syariah

BCA Syariah, Sahabat Baru Spiritual Well-Being Gen Z

Sabtu, 23 Mei 2026 – 09:44 WIB
BCA Syariah, Sahabat Baru Spiritual Well-Being Gen Z - JPNN.COM
Kebutuhan tersebut menjadi salah satu benang merah yang diangkat BCA Syariah melalui platform 'Dari Sahabat untuk Sahabat'. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Banyak anak muda tidak lagi hanya mencari sukses karier, pencapaian finansial, atau validasi sosial.

Makin banyak dari mereka juga mencari sesuatu yang lebih personal, yaitu rasa tenang, rasa cukup, dan pegangan batin.

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu benang merah yang diangkat BCA Syariah melalui platform “Dari Sahabat untuk Sahabat” dengan tema “Aku Ingin Menjadi Siapa yang Baik Menurut Tuhan”. 

Baca Juga:

Melalui format percakapan yang hangat dan personal yang diskusinya telah digelar beberapa waktu lalu, BCA Syariah membuka ruang refleksi mengenai perjalanan hidup masyarakat urban, terutama tentang bagaimana seseorang dapat tetap produktif mengejar mimpi tanpa kehilangan arah batinnya.

Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum mengatakan BCA Syariah memposisikan diri sebagai sahabat. 

“Kami ingin hadir menemani perjalanan nasabah mencari keberkahan hidup. Kami ingin hadir dalam suasana-suasana kehidupan nasabah,” ucap Yuli dalam keterangannya, Sabtu  (23/5).

Baca Juga:

BCA Syariah, hadir mulai dari transaksi harian sampai kebutuhan seperti membeli kurban.

“Semuanya kami siapkan. Tetapi untuk memahami kebutuhan itu, kami harus dekat dengan nasabah,” kata Yuli.

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu benang merah yang diangkat BCA Syariah melalui platform 'Dari Sahabat untuk Sahabat'

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ivan Gunawan  BCA Syariah  Gen Z  kurban  nasabah 
BERITA IVAN GUNAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp