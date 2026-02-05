Close Banner Apps JPNN.com
BCG Sebut Indonesia Bisa Lebih Mengembangkan Perbankan Syariah

Kamis, 05 Februari 2026 – 20:42 WIB
Ekonomi syariah mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Indonesia dinilai mempunyai potensi sangat besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, terutama dari sisi kebijakan dan pemanfaatan perbankan syariah.

Partner at Boston Consulting Group (BCG) Miftah Mizan menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi yang cukup kuat untuk berkembang di bidang perbankan syariah itu.

Pemerintah dan regulator disebut telah menyiapkan berbagai peta jalan (roadmap) serta kebijakan yang mendukung pengembangan industri ekonomi syariah.

“Dari pemerintah dan regulator sebenarnya sudah banyak roadmap dan policy yang mendukung. Jadi, sekarang tinggal masalah eksekusinya saja,” ucap Miftah, pada Kamis (5/2).

Menurut dia, tantangan utama Indonesia bukan lagi pada ketersediaan regulasi, melainkan pada kemampuan pelaku industri dalam memanfaatkan kebijakan dan platform yang telah tersedia.

Edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah dinilai masih perlu terus diperkuat.

Dia juga menyoroti dominasi industri keuangan konvensional yang telah lebih dulu berkembang dan menjadi kebiasaan masyarakat.

Namun, sektor syariah dinilai tengah melakukan percepatan untuk mengejar ketertinggalan, termasuk melalui penguatan perbankan syariah.

