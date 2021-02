BCL tak Bisa Tidur Sendirian, Noah Gantikan Kebiasaan Ashraf Sinclair Seperti ini

jpnn.com, JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) menceritakan kehidupannya pasca-kepergian sang suami Ashraf Sinclair.

Dia mengaku selama beberapa bulan pertama setelah Ashraf meninggal, dirinya harus tidur bersama dengan putranya Noah dan sang Ibunda.



BCL akan tidur di antara Noah dan ibunya. Bahkan karena trauma atas kepergian sang suami yang mendadak, BCL tak bisa tertidur dengan pulas karena harus memeriksa kondisi putra dan ibunya yang tidur di sisinya.



"Itu kayak setiap setengah jam sekali gue mesti cek mereka masih napas atau enggak. Makanya gue enggak bisa tidur," ujar BCL di kanal YouTube It's me BCL, Minggu (14/2).



"Karena pegangan gue anak dan ibu gue, yang terdekat sama gue saat itu. Jadi hidup gue seperti itu saat itu," sambungnya.



Pelantun lagu Cinta Sejati itu juga begitu bersyukur memiliki putra seperti Noah.

Pasalnya, sang putra sangat mengetahui kalau dirinya tak bisa ditinggal tidur saat pagi hari lantatan terbiasa ada orang di sisinya saat terlelap.



Biasanya, mendiang Ashraf akan menyusun bantal dan guling di sekeliling BCL agar istrinya itu merasa nyaman dan bisa tetap tidur dengan nyenyak.

Hal itu biasa dilakukan Ashraf Sinclair ketika sedang ada pekerjaan di pagi hari dan BCL belum bangun tidur.



Namun begitu Ashraf pergi, kebiasaan ini ternyata tak hilang begitu saja. Hal ini karena Noah menggantikan sosok Ashraf dan memberikan kenyamanan tersebut kepada sang Ibunda.

"Jadi gue punya kenyamanan di mana gue harus dipeluk. Jadi kalau ashraf mau pergi pagi dan gue masih tidur, dia akan taruh bantal dan guling di sekeliling gue, supaya gue punya rasa nyaman. Dan di saat ashraf enggak ada, anak gue melakukan itu buat gue sampai sekarang," ungkap pemain film My Stupid Boss itu.



Tak hanya menyusun bantal dan guling di sekeliling BCL, Noah bahkan menambahkan boneka miliknya untuk menemani tidur sang Ibunda.



"Dia akan susun tuh bantal dan guling, terus dia akan ada tambahannya, dia punya misalnya mainannya dia, seperti boneka dia kayak starwars atau apa, dia akan kasih ke gue untuk menggantikan dia. That's my son," ucap BCL.(mcr7/jpnn)



