BDO di Indonesia Peringati Hari Kartini, Apresiasi Kepemimpinan Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Kartini, BDO di Indonesia mengapresiasi peran perempuan masa kini yang tidak hanya semakin luas, tetapi juga semakin kompleks.

Melalui rangkaian refleksi yang dituangkan oleh para profesional perempuan dari berbagai level dan generasi, BDO di Indonesia melihat bahwa semangat Kartini hari ini tidak lagi sekadar tentang kesetaraan, tetapi tentang bagaimana perempuan menghadirkan nilai dalam setiap peran yang dijalankan, melalui kehadiran, integritas, serta kemampuan menciptakan harmoni di tengah dinamika profesional dan personal.

Dalam keseharian, perempuan dihadapkan pada berbagai tanggung jawab yang berjalan bersamaan, baik dalam kehidupan profesional maupun personal.

Kemampuan untuk beradaptasi, mengambil keputusan di tengah dinamika, serta tetap hadir secara konsisten bagi orang-orang di sekitarnya menjadi kekuatan yang sering kali tidak terlihat, namun memiliki dampak besar dalam membangun kepercayaan dan stabilitas.

Pengalaman ini juga membentuk gaya kepemimpinan yang khas. Kepemimpinan tidak selalu harus ditunjukkan melalui jabatan atau otoritas, tetapi justru melalui kehadiran yang konsisten, kemampuan memahami situasi, serta kejelasan dalam mengambil arah.

Apa yang diberikan, baik berupa waktu, perhatian, maupun kejelasan, pada akhirnya akan kembali dalam bentuk hubungan kerja yang lebih kuat dan kolaborasi yang lebih efektif.

Di tengah perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis, perempuan juga menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak harus identik dengan gaya yang keras atau agresif. Sebaliknya, integritas, ketenangan, serta kemampuan menjaga composure menjadi fondasi penting dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan. Pendekatan ini semakin relevan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam konteks profesional, termasuk di industri audit yang dikenal dengan tingkat kompleksitas dan tuntutan ketelitian yang tinggi, peran perempuan menjadi semakin signifikan. Tidak hanya dalam memastikan kualitas dan akurasi pekerjaan, tetapi juga dalam menciptakan cara kerja yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.