BDO Indonesia & BEI Tekankan Pentingnya Integrasi Standar Global dalam Laporan

jpnn.com, JAKARTA - BDO Indonesia berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelenggarakan diskusi teknis bertajuk “Menyusun Laporan Keberlanjutan yang Berkualitas: Panduan Teknis Integrasi Standar Global dan Regulasi Lokal” pada Kamis (15/1), bertempat di BEI Main Hall, Jakarta.

Even ini dihadiri oleh perwakilan perusahaan tercatat, praktisi keberlanjutan, serta pemangku kepentingan pasar modal, dan bertujuan untuk memberikan panduan praktis dalam menyusun laporan keberlanjutan yang tidak hanya patuh terhadap regulasi lokal, tetapi juga selaras dengan standar global yang diakui secara internasional.

Sebagai upaya untuk mengembangkan kualitas informasi laporan keberlanjutan milik Perusahaan Tercatat, BEI berkomitmen melakukan upaya peningkatan kapasitas Perusahaan Tercatat agar dapat mendukung peningkatan kualitas informasi dan pengungkapan keberlanjutan secara konsisten dari tahun ke tahun.

Peningkatan kualitas pelaporan ini diharapkan tidak hanya memudahkan investor dalam mengambil keputusan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi Perusahaan Tercatat dalam mengelola kinerja, risiko, serta peluang keberlanjutan dan terciptanya pasar modal yang berintegritas, efisien, dan terpercaya.

Sejalan dengan hal tersebut, CEO BDO Indonesia Thano Tanubrata menegaskan pelaporan keberlanjutan kini telah menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam membangun kredibilitas jangka panjang.

“Pelaporan keberlanjutan bukan sekadar menghasilkan satu laporan, tetapi merupakan proses yang membutuhkan kesiapan organisasi, komitmen jangka panjang, serta disiplin dalam membangun data, sistem, dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Thano.

Melalui forum ini, BDO Indonesia berharap dapat berbagi best practices sekaligus membuka ruang dialog konstruktif antara regulator, penyusun standar, praktisi, dan perusahaan tercatat guna mendorong peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan secara berkelanjutan.

Rangkaian diskusi dibuka dengan pembahasan teknis mengenai penyusunan laporan keberlanjutan yang terintegrasi, yang disampaikan oleh Bayu Wardanaputra, Associate Director MVGX, yang membahas panduan praktis penyusunan laporan keberlanjutan terintegrasi.