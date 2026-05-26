Bea Cukai Ajak Pelajar dan Mahasiswa Melek Literasi Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 – 14:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memberikan edukasi kepada pelajar dan mahasiswa mengenai peran strategis perusahaan dalam menjaga penerimaan negara, melindungi masyarakat, memfasilitasi perdagangan, dan memberikan dukungan pada sektor industri.

Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bea Cukai dalam mendukung peningkatan literasi kepabeanan dan cukai kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Edukasi diberikan melalui kunjungan studi yang dilaksanakan di Bea Cukai Semarang, Pantoloan, Lhokseumawe, Banyuwangi, dan Tanjung Emas.

Pada Senin (5/5), Bea Cukai Semarang menerima kunjungan dari SMK Negeri 1 Lamongan yang diikuti sekitar 76 peserta terdiri dari siswa jurusan akuntansi beserta guru pendamping.

Kunjungan juga dilaksanakan oleh siswa dan pengajar SMPIT Bina Insan Palu ke Kantor Bea Cukai Pantoloan pada Senin (27/4).

Selain itu, kegiatan edukasi juga dilaksanakan melalui kunjungan ke sekolah.

Bea Cukai Lhokseumawe melaksanakan kunjungan edukasi ke SMA Negeri 1 Dewantara pada Rabu (20/05).

Sebelumnya, kunjungan juga dilaksanakan oleh Bea Cukai Banyuwangi ke SMA Negeri 1 Genteng pada Rabu (13/5).