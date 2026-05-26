Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bea Cukai Ajak Pelajar dan Mahasiswa Melek Literasi Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 – 14:41 WIB
Bea Cukai Ajak Pelajar dan Mahasiswa Melek Literasi Kepabeanan dan Cukai - JPNN.COM
Bea Cukai memberikan edukasi kepada pelajar dan mahasiswa mengenai peran strategis perusahaan dalam menjaga penerimaan negara, melindungi masyarakat, memfasilitasi perdagangan, dan memberikan dukungan pada sektor industri. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memberikan edukasi kepada pelajar dan mahasiswa mengenai peran strategis perusahaan dalam menjaga penerimaan negara, melindungi masyarakat, memfasilitasi perdagangan, dan memberikan dukungan pada sektor industri.

Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bea Cukai dalam mendukung peningkatan literasi kepabeanan dan cukai kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Edukasi diberikan melalui kunjungan studi yang dilaksanakan di Bea Cukai Semarang, Pantoloan, Lhokseumawe, Banyuwangi, dan Tanjung Emas.

Baca Juga:

Pada Senin (5/5), Bea Cukai Semarang menerima kunjungan dari SMK Negeri 1 Lamongan yang diikuti sekitar 76 peserta terdiri dari siswa jurusan akuntansi beserta guru pendamping.

Kunjungan juga dilaksanakan oleh siswa dan pengajar SMPIT Bina Insan Palu ke Kantor Bea Cukai Pantoloan pada Senin (27/4).

Selain itu, kegiatan edukasi juga dilaksanakan melalui kunjungan ke sekolah.

Baca Juga:

Bea Cukai Lhokseumawe melaksanakan kunjungan edukasi ke SMA Negeri 1 Dewantara pada Rabu (20/05).

Sebelumnya, kunjungan juga dilaksanakan oleh Bea Cukai Banyuwangi ke SMA Negeri 1 Genteng pada Rabu (13/5).

Bea Cukai memberikan edukasi kepada pelajar dan mahasiswa mengenai peran strategis perusahaan dalam menjaga penerimaan negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  Pelajar  Mahasiswa  Kepabeanan 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp